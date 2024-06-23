Россиянка поделилась восторгом от мужчин в США

Она утверждает, что они могут стать хорошими мужьями

Россиянка поделилась своим опытом общения с американскими мужчинами. По ее словам, многие представители этой страны действительно являются воплощением мечты из-за своих достоинств.

Девушка говорит, что американцы очень самостоятельные. Они вполне могут приготовить себе еду, постирать вещи, сходить за продуктами. По сути – это идеальный партнер, которому нравится поддерживать дом в порядке и заниматься бытом вместе с супругой. Единственное – такие мужчины требуют свободу действий, поэтому их раздражает, если женщина ходит и контролирует все занятия, они предпочитают разрабатывать свой подход самостоятельно.

Другой аспект – американец не считает себя главой семейства, которому все обязаны поклоняться. И он спокойно обеспечивает детей и жену всем необходимым без лишнего высокомерия.

В постели американские мужчины, по ее словам, тоже хороши. Они очень внимательны к даме и стараются сделать все, чтобы ей понравилось. А если были промахи, то спокойно обсуждают их и исправляют.

Измены в США не считаются нормой – это сильно порицают в обществе. Как и домашнее насилие, поэтому оно в стране встречается нечасто.

"Если вы ищете партнера, который будет уважать вас, ценить ваши усилия, не страдать вредными привычками и поддерживать равноправные отношения в браке – задумайтесь об этом варианте",

– подытожила россиянка.