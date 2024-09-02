Хирург разрешил 13-летней дочке просверлить дыру в голове пациента

Инцидент произошел в Австрии

Нейрохирурга и еще одного медика уволили после операции пациенту на голове. Оказалось, что старший врач разрешил своей 13-летней дочери сделать дыру в черепе мужчины с помощью дрели.

Пострадавший поступил в клинику с многочисленными травмами головы. Вероятно, операцию ему проводили, чтобы снизить уровень кровяного давления или слить лишнюю жидкость. По какой причине подростка допустили в операционную, не сообщается.

Долгое время о случившемся никто не знал, пока руководство клиники не получило анонимную жалобу на врача. В результате против него начались следственные действия, которые также привели к увольнению и огласке в СМИ.

Житель Австрии, с которым произошел инцидент, узнал об этом из публикаций в прессе, сопоставив факты и придя к выводу, что речь идет о нем. После своей травмы он так и не смог оправиться и до сих пор вынужден сидеть без работы. По его словам, никто из сотрудников медицинского учреждения перед ним так и не извинился.

Сейчас хирург и другие участники операции находятся под следствием по статье о нанесении тяжких телесных повреждений.