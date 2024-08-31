Подборка свежих, смешных анекдотов

Новые приколы заставят улыбнуться

"Утро.ру" предлагает подборку новых, смешных приколов для поднятия настроения.



Шеф говорит секретарше:

– Сегодня я работаю из дома. Если кто-то позвонит, скажи, что я на совещании.

Через час звонит секретарша:

– Вас нет на совещании?

– Конечно нет, я же дома!

– Тогда идите на совещание, срочно нужна ваша подпись!

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Врач пациенту:

– Все понятно, у вас аллергия на котов.

– Но у меня нет кота.

– Вот и не будет!

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Два друга:

– Я собираюсь начать бегать по утрам.

– Впечатляет! А зачем?

– Чтобы больше спать.

– Как это связано?

– Я так устаю от одной этой мысли, что хочу спать еще больше!

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Разговаривают два кота:

– Ты где пропадал?

– Вчера интернет отключили, пришлось весь день с настоящей мышью играть!

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В аптеке:

– Дайте что-нибудь от усталости.

– Возьмите отпуск.

– А подешевле?

– Могу предложить валерьянку.