Подборка свежих, смешных анекдотов

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"Утро.ру" предлагает подборку новых, смешных приколов для поднятия настроения.
Шеф говорит секретарше:
– Сегодня я работаю из дома. Если кто-то позвонит, скажи, что я на совещании.
Через час звонит секретарша:
– Вас нет на совещании?
– Конечно нет, я же дома!
– Тогда идите на совещание, срочно нужна ваша подпись!
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Врач пациенту:
– Все понятно, у вас аллергия на котов.
– Но у меня нет кота.
– Вот и не будет!
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Два друга:
– Я собираюсь начать бегать по утрам.
– Впечатляет! А зачем?
– Чтобы больше спать.
– Как это связано?
– Я так устаю от одной этой мысли, что хочу спать еще больше!
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Разговаривают два кота:
– Ты где пропадал?
– Вчера интернет отключили, пришлось весь день с настоящей мышью играть!
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В аптеке:
– Дайте что-нибудь от усталости.
– Возьмите отпуск.
– А подешевле?
– Могу предложить валерьянку.
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