Сябитова перечислила неприятные черты российских мужчин

Названы самые противные черты российских мужчин
Фото: www.unsplash.com
У иностранок наши парни интерес не вызывают

Знаменитая телеведущая Роза Сябитова считается настоящим экспертом по всем вопросам, касающимся взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Популярная телесваха хорошо разбирается в особенностях представителей сильной и слабой половин человечества. Кроме того, она никогда не стесняется делиться своим мнением. На этот раз Роза решила рассказать о самых противных чертах характера российских мужчин.

В первую очередь, Сябитова подчеркнула, что русские мужчины очень эгоистичны. Впрочем, вина за это обстоятельство во многом лежит на самих женщинах. Телеведущая напомнила, что таких самовлюбленных и сконцентрированных на себе любимом мужчин воспитывают женщины. Матери в нашей стране всегда слишком много внимания уделяют своим сыновьям. В итоге из них часто вырастают не самые мужественные и заботливые мужчины.

Второе из двух самых противных качеств российских мужчин, по мнению Розы, это лень. Здесь также можно вспомнить о мамах, которые буквально все готовы делать за своих ненаглядных наследников. Такой подход приводит к тому, что мужчины считают абсолютно нормальным взваливать все дела на женщин.

"Российские мужчины очень эгоистичны. Их воспитывали мамы. То есть мы. А мы очень, скажем так, любящие женщины. Иногда даже чрезмерно. Плюс наши мужчины очень ленивые", – констатировала Сябитова.

Она добавила, что иностранки никогда не станут мириться с такими качествами, поэтому наши мужчины не котируются за границей, они подходят только русским, терпеливым женщинам.

К слову, ранее мужчины рассказали о самых необычных сексуальных опытах.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Киев сделал новое громкое заявление об ударах вглубь России

Украинские власти работают на эскалацию ситуации

В Киеве объявили о поисках "большого мясника": подготовка к наступлению

Власти не щадят украинских солдат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей