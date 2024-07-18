Сябитова перечислила неприятные черты российских мужчин

У иностранок наши парни интерес не вызывают

Знаменитая телеведущая Роза Сябитова считается настоящим экспертом по всем вопросам, касающимся взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Популярная телесваха хорошо разбирается в особенностях представителей сильной и слабой половин человечества. Кроме того, она никогда не стесняется делиться своим мнением. На этот раз Роза решила рассказать о самых противных чертах характера российских мужчин.



В первую очередь, Сябитова подчеркнула, что русские мужчины очень эгоистичны. Впрочем, вина за это обстоятельство во многом лежит на самих женщинах. Телеведущая напомнила, что таких самовлюбленных и сконцентрированных на себе любимом мужчин воспитывают женщины. Матери в нашей стране всегда слишком много внимания уделяют своим сыновьям. В итоге из них часто вырастают не самые мужественные и заботливые мужчины.

Второе из двух самых противных качеств российских мужчин, по мнению Розы, это лень. Здесь также можно вспомнить о мамах, которые буквально все готовы делать за своих ненаглядных наследников. Такой подход приводит к тому, что мужчины считают абсолютно нормальным взваливать все дела на женщин.

"Российские мужчины очень эгоистичны. Их воспитывали мамы. То есть мы. А мы очень, скажем так, любящие женщины. Иногда даже чрезмерно. Плюс наши мужчины очень ленивые", – констатировала Сябитова.

Она добавила, что иностранки никогда не станут мириться с такими качествами, поэтому наши мужчины не котируются за границей, они подходят только русским, терпеливым женщинам.

К слову, ранее мужчины рассказали о самых необычных сексуальных опытах.