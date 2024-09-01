Врач Попов: шоколад и сыр могут приводить к головной боли

Какие продукты вызывают головную боль
Фото: freepik.com
Медик рассказал, что спиртное не всегда является главным источником проблемы

Не только употребление алкогольных напитков может приводить к развитию головных болей у человека. Существует еще несколько продуктов, которые оказывают на организм схожий эффект, утверждает врач Владимир Попов. К ним относятся шоколад и выдержанные сыры.

Например, мигрень провоцируют чеддер и сорта с плесенью. Также не стоит злоупотреблять едой, в которой содержится глутамат натрия, искусственные подсластители и нитраты, поскольку они тоже могут приводить к головной боли. Как правило, большое количество этих добавок можно найти в колбасных изделиях и фастфуде.

Тем, кто страдает от мигрени, врач посоветовал пить больше воды,  не употреблять больше шести чашек чая и трех кофе. Дополнительно можно обогатить рацион шпинатом, миндалем, авокадо и кешью, поскольку в них содержится много магния. Полезными будут также лосось, скумбрия, тунец, брокколи, капуста.

Источник: РИА "Новости"

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