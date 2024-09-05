Пашутин резко отреагировал на ситуацию с квартирой в Финляндии

"Они – сволочи!": лишившийся финской квартиры Пашутин устроил истерику
Александр Пашутин. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость уверен, что финны сделали себе хуже

Несколько российских знаменитостей лишились своего жилья в Финляндии. Власти отобрали недвижимость из-за больших просрочек по коммунальным платежам. Среди них оказался и знаменитый актер Александр Пашутин.

Народный артист РФ не смог скрыть своего негодования, когда узнал о произошедшем. 

"Вы понимаете, они – сволочи! У нас друзей нет, все – враги... Они что, хотят, чтобы мы на танках туда пришли? Ну что поделаешь, глупые люди. Ну ничего. Победа будет за нами", – закатил он истерику в беседе с журналистами.

При этом Пашутин уверен, что на такой шаг финны пошли не по своей воле, а из-за давления англосаксов. При этом финские красоты, местная природа была интересна только россиянам, которые могли приехать туда на машине. Сейчас же страна потеряла очень многое.

По словам актера, квартиру в городке Пункахарью он купил по выгодной цене – за аналогичные деньги ему был бы доступен только туалет в Подмосковье. Несмотря на все политические аспекты, Пашутин отметил, что местные относились к русским очень доброжелательно.

Источник: АиФ

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