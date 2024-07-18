Сябитова рассказала, что российские женщины подходят любым мужчинам

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Известная телесваха Роза Сябитова рассказала об особенностях российских женщин, которые позволяют им покорять сердца мужчин в разных государствах. Телеведущая напомнила, что русские женщины пользуются огромным успехом у иностранных мужчин, во многих странах считается большой удачей жениться на россиянке.
Сябитова объяснила это необычное обстоятельство тем, что российские женщины могут ужиться с любым мужчиной. Россиянки в основе своей заточены на создание крепкой семьи, поэтому готовы ко многим испытаниям для того, чтобы добиться этой цели.
"У нас есть один ген, передающийся из поколения в поколение. Мы служим мужчине", – сообщила звезда.
Роза пояснила, что для российской женщины мужчина представляет особую ценность. Кроме того, девушки из нашей страны могут сделать так, что мужчина будет чувствовать себя защитником и по-настоящему сильным человеком.
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