Сябитова рассказала, что российские женщины подходят любым мужчинам

Один ген девушек из России восхищает мужчин во всем мире
Фото: www.unsplash.com
Красавицы имеют успех в разных странах

Известная телесваха Роза Сябитова рассказала об особенностях российских женщин, которые позволяют им покорять сердца мужчин в разных государствах. Телеведущая напомнила, что русские женщины пользуются огромным успехом у иностранных мужчин, во многих странах считается большой удачей жениться на россиянке.

Сябитова объяснила это необычное обстоятельство тем, что российские женщины могут ужиться с любым мужчиной. Россиянки в основе своей заточены на создание крепкой семьи, поэтому готовы ко многим испытаниям для того, чтобы добиться этой цели.

"У нас есть один ген, передающийся из поколения в поколение. Мы служим мужчине", – сообщила звезда.

Роза пояснила, что для российской женщины мужчина представляет особую ценность. Кроме того, девушки из нашей страны могут сделать так, что мужчина будет чувствовать себя защитником и по-настоящему сильным человеком.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

Новые удары по России: США выдали карт-бланш ВСУ

Запад работает на подрыв безопасности в мире

В Киеве объявили о поисках "большого мясника": подготовка к наступлению

Власти не щадят украинских солдат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей