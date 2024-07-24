Рассчитана новая дата конеца света: осталось всего несколько лет

Он произойдет из-за изменения климата на планете

Индейцы хопи всегда бережно хранят традиции и знании своих предков. Они верят, что в мудрости прошлых поколений скрыты тайные сведения о нашем мире, которые могут помочь предсказать будущее. Также, согласно их представлениям о Земле, обряды и ритуалы могут помочь сохранить равновесие во всех уголках планеты.

Свои знания они передают через каменные таблички. Если верить дешифровкам, наша цивилизация является четвертой, а предыдущие погибли от огня. В них также были указаны примерные даты высадки человека на Луну, изобретение атомной бомбы и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Есть предсказания и о будущем, но все безрадостные. По их мнению, скоро климат на Земле начнет резко меняться, что приведет к ужасающей жаре на большинстве континентов. Из-за этого люди начнут погибать, и произойдет все еще до 2035 года.

Индейцы уверяют, что так планета очистит себя от миллиардов человек, но некоторые смогут выжить. Часть отправится на "Красную Планету", а добраться туда помогут машины с неба, которые спасут население Земли.