Бакальчук заявила о разводе с мужем и опровергла рейдерский захват Wildberries

Бакальчук ошарашила заявлением о происходящем в Wildberries
Татьяна Бакальчук. Кадр: YouTube.com
Передел в компании продолжается

С начала июня деловая пресса обсужает происходящие перестановки в одном из крупнейших онлайн-маркетов Wildberries. Стало известно о массовых увольнениях в компании и объединении с Russ Outdoor. Сообщалось, будто бы Бакальчук теряет нити управления – они постепенно переходят к тройке братьев Мирзоянов, Керимова и Барахоева в ходе так называемого рейдерского захвата.

Вскоре на связь вышел Рамзан Кадыров, который опубликовал интервью с мужем основательницы Wildberries Владиславом Бакальчук. Мужчина заявлял, что у него есть серьезные проблемы внутри семьи. Будто бы в ходе юридических махинаций компания переходит в другие руки, а его супругу насильно оградили от мужа и детей. Глава Чечни пообещал решить вопрос и вернуть Татьяну обратно.

Однако эту информацию опровергла сама Бакальчук. Она выступила с заявлением, в котором объяснила происходящее в Wildberries. По ее словам, кадровые перестановки в компании идут только на пользу, а вся шумиха поднялась по другому поводу.

"Это не рейдерский захват, это развод (с супругом)", – ошарашила она новостью.

Она уверяет, что изначально Владислав был в курсе всего и даже присутствовал на встрече по объединению.

Фото: соцсети

Другие подробности и эмоциональную составляющую бракоразводного процесса бизнесвумен решила сохранить при себе. Вероятно, бывший муж захотел получить более значимую долю после развода, но Татьяна переписала все на других людей – с этим и связан скандал.

Источники говорят, что проблемы в отношениях Бакальчуков были давно. Татьяна окончательно ушла от супруга в июне, сейчас между ними оформляется развод. 

Источник: РБК

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