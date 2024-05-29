Жена Брюса Уиллиса показала фото похудевшего из-за болезни актера

Как выглядит исхудавший из-за тяжелой болезни Брюс Уиллис: жуткое фото
Брюс Уиллис. Фото: соцсети
Супруга знаменитости поделилась тревожным кадром

Для многих популярный голливудский артист Брюс Уиллис – неотъемлемая часть молодости. Фильмы с талантливым артистом в свое время были очень популярны, чего стоит только "Крепкий орешек" и "Пятый элемент". К сожалению, судьба распределилась так, что актер стал жертвой тяжелого заболевания. Внешность знаменитости тоже сильно изменилась.

Супруга легендарного артиста Эмма Хеминг выложила в социальные сети свежий кадр с Брюсом Уиллисом. Девушка явно хотела создать жизнерадостную атмосферу – на снимке она вместе с мужем сидят на лужайке, артист весело надувает мыльные пузыри.

Однако бдительные поклонники обратили внимание на заметные перемены во внешности артиста. Брюс Уиллис сильно исхудал. Его впалые щеки и тонкие запястья с пальцами, еле обтянутыми кожей, наводят на печальные мысли. Жуткое фото заставило фанатов обеспокоиться.

Фото: соцсети

Голливудская звезда страдает из-за прогрессирующей деменции. Недавно стало известно, что семья не исключает скорого ухода Брюса Уиллиса.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Вероятный сценарий захвата Киева больше не секрет

Бомбить город ракетами, вероятно, не будут

Ядерные удары по России: в ФСБ сделали громкое заявление

Западные страны не боятся эскалации конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей