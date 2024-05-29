Жена Брюса Уиллиса показала фото похудевшего из-за болезни актера

Супруга знаменитости поделилась тревожным кадром

Для многих популярный голливудский артист Брюс Уиллис – неотъемлемая часть молодости. Фильмы с талантливым артистом в свое время были очень популярны, чего стоит только "Крепкий орешек" и "Пятый элемент". К сожалению, судьба распределилась так, что актер стал жертвой тяжелого заболевания. Внешность знаменитости тоже сильно изменилась.



Супруга легендарного артиста Эмма Хеминг выложила в социальные сети свежий кадр с Брюсом Уиллисом. Девушка явно хотела создать жизнерадостную атмосферу – на снимке она вместе с мужем сидят на лужайке, артист весело надувает мыльные пузыри.

Однако бдительные поклонники обратили внимание на заметные перемены во внешности артиста. Брюс Уиллис сильно исхудал. Его впалые щеки и тонкие запястья с пальцами, еле обтянутыми кожей, наводят на печальные мысли. Жуткое фото заставило фанатов обеспокоиться.

Голливудская звезда страдает из-за прогрессирующей деменции. Недавно стало известно, что семья не исключает скорого ухода Брюса Уиллиса.