Эксперт объяснила, по каким причинам женщины отказываются от интимной близости

Отказ женщин от секса объяснили: названы три причины
Фото: www.unsplash.com
Многие полностью блокируют эту сферу жизни

Специалисты обратили внимание, что в последнее время стало активно расти число представительниц прекрасной половины человечества, которые сознательно отказываются от сексуальных отношений с мужчинами. Три основные причины такого поведения женщин назвала коуч по сексу и отношениям Джорджия Грейс.

В первую очередь, девушки идут на добровольный целибат из-за неудовлетворенности в этой сфере. Часто женщины не получают удовольствие от секса, он начинает их утомлять и вызывает отторжение. Обычно это происходит из-за неподходящих партнеров, которые сконцентрированы исключительно на собственном удовлетворении.

Второй причиной коуч назвала наличие травмирующего опыта. Девушки, которым довелось пережить неприятные события в отношениях с мужчиной, замыкаются в себе и считают, что отказавшись от интима, могут избежать многих проблем и стресса.

Третья причина – обеспечение собственной безопасности. Знакомство с новым мужчиной часто вселяет девушкам страх, так как секс с очередным приятелем может быть скучным и посредственным, а также есть риск нанести вред здоровью. Девушки сознательно отказываются от поиска нового партнера, так как уверены, что ничего хорошего в этой сфере им ждать уже не приходится.

К слову, ранее мужчина пожаловался на отсутствие интимной близости в браке и получил радикальный совет от секс-эксперта.

Источник: Body and Soul ✓ Надежный источник
По теме

"На шаг ближе": в США испугались из-за снятия нового запрета по Украине

Эскалация ситуации продолжается

В США заявили о потере союзника по НАТО из-за связи с Москвой

Политика Вашингтона дала обратный эффект

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей