Эксперт объяснила, по каким причинам женщины отказываются от интимной близости

Многие полностью блокируют эту сферу жизни

Специалисты обратили внимание, что в последнее время стало активно расти число представительниц прекрасной половины человечества, которые сознательно отказываются от сексуальных отношений с мужчинами. Три основные причины такого поведения женщин назвала коуч по сексу и отношениям Джорджия Грейс.



В первую очередь, девушки идут на добровольный целибат из-за неудовлетворенности в этой сфере. Часто женщины не получают удовольствие от секса, он начинает их утомлять и вызывает отторжение. Обычно это происходит из-за неподходящих партнеров, которые сконцентрированы исключительно на собственном удовлетворении.

Второй причиной коуч назвала наличие травмирующего опыта. Девушки, которым довелось пережить неприятные события в отношениях с мужчиной, замыкаются в себе и считают, что отказавшись от интима, могут избежать многих проблем и стресса.

Третья причина – обеспечение собственной безопасности. Знакомство с новым мужчиной часто вселяет девушкам страх, так как секс с очередным приятелем может быть скучным и посредственным, а также есть риск нанести вред здоровью. Девушки сознательно отказываются от поиска нового партнера, так как уверены, что ничего хорошего в этой сфере им ждать уже не приходится.

К слову, ранее мужчина пожаловался на отсутствие интимной близости в браке и получил радикальный совет от секс-эксперта.