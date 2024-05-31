Мужчины рассказали о самых необычных сексуальных опытах

Оказалось, многие любят экспериментировать

В социальных сетях появилась целая подборка с воспоминаниями представителей сильной половины человечества о самых странных сексуальных опытах с предметами, которые абсолютно не подходят для любовных утех. Так, некоторые пытались познать блаженство с пылесосами и даже растениями.



Оказалось, что сексуальные фантазии, в которых принимает участие пылесос – весьма распространенное явление. Несколько мужчин признались, что имели такой опыт, некоторые из них даже получили травмы от несговорчивой "партнерши".

Другие пытались получить неземное блаженство, используя упаковки из-под продуктов. Один парень рассказал, что наполнил пустую пачку маслом, добавил туда подогретое банановое пюре и решил, что такая штука на какое-то время способна заменить ему любимую.

Среди разоткровенничавшихся мужчин оказался и любитель природы. Парень решил заняться сексом с листом алоэ веры. Он сделал в нем прорезь и приступил к вожделенному занятию.

Как оказалось, представители сильной половины человечества горазды на выдумки. В стремлении получить сексуальную разрядку они готовы использовать подручные средства, которые, на первый взгляд, сложно представить в роли заменителя любимой женщины.

К слову, ранее был назван идеальный размер мужского полового органа по версии женщин.