Мужчины рассказали о самых необычных сексуальных опытах

Мужчины рассказали о самых странных сексуальных опытах с необычными вещами
Фото: www.unsplash.com
Оказалось, многие любят экспериментировать

В социальных сетях появилась целая подборка с воспоминаниями представителей сильной половины человечества о самых странных сексуальных опытах с предметами, которые абсолютно не подходят для любовных утех. Так, некоторые пытались познать блаженство с пылесосами и даже растениями.

Оказалось, что сексуальные фантазии, в которых принимает участие пылесос – весьма распространенное явление. Несколько мужчин признались, что имели такой опыт, некоторые из них даже получили травмы от несговорчивой "партнерши".

Другие пытались получить неземное блаженство, используя упаковки из-под продуктов. Один парень рассказал, что наполнил пустую пачку маслом, добавил туда подогретое банановое пюре и решил, что такая штука на какое-то время способна заменить ему любимую.

Среди разоткровенничавшихся мужчин оказался и любитель природы. Парень решил заняться сексом с листом алоэ веры. Он сделал в нем прорезь и приступил к вожделенному занятию.

Как оказалось, представители сильной половины человечества горазды на выдумки. В стремлении получить сексуальную разрядку они готовы использовать подручные средства, которые, на первый взгляд, сложно представить в роли заменителя любимой женщины.

К слову, ранее был назван идеальный размер мужского полового органа по версии женщин.

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
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