Пранкер предложил Пугачевой выступить перед россиянами за 100 млн рублей

Пугачева получила предложение выступить перед россиянами за 100 млн рублей
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Представители звезды не стали однозначно отказываться от такого гонорара

Пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, решил розыграть Аллу Пугачеву. Блогер дозвонился до ее концертного директора и сделал привлекательное предложение выступить перед россиянами. 

Сорян заявил, что он является представителем одного крупного частного инвестора, который намерен в ближайшее время масштабно отметить свой день рождения. Из-за политической позиции он якобы не хочет этого делать в России – альтернативной площадкой выбрали Турцию. И неизвестный очень хочет, чтобы перед ним спела сама Пугачева. За это пранкер предложил 100 млн рублей.

В ответ представитель Примадонны заявил, что предложение готовы рассмотреть. Он попросил блогера отправить все подробности в документе с описанием предстоящего мероприятия.

Панкер отметил, что раньше такой разговор с концертным директором Пугачевой был бы невозможен – ему бы сразу объяснили, что артистка не выступает на корпоративах. Однако сейчас ситуация изменилась.

"Вероятно, у Аллы Борисовны заканчиваются деньги", – предположил он.

Ранее стало известно, что Пугачева не сможет приехать на популярный курорт Мальдивы из-за наличия израильского гражданства. Аналогичные меры предусмотрены и в отношении Ксении Собчак.

Источник: YouTube
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