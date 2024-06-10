Пранкер предложил Пугачевой выступить перед россиянами за 100 млн рублей

Представители звезды не стали однозначно отказываться от такого гонорара

Пранкер Сурен Каграманов, известный под псевдонимом Сорян, решил розыграть Аллу Пугачеву. Блогер дозвонился до ее концертного директора и сделал привлекательное предложение выступить перед россиянами.

Сорян заявил, что он является представителем одного крупного частного инвестора, который намерен в ближайшее время масштабно отметить свой день рождения. Из-за политической позиции он якобы не хочет этого делать в России – альтернативной площадкой выбрали Турцию. И неизвестный очень хочет, чтобы перед ним спела сама Пугачева. За это пранкер предложил 100 млн рублей.

В ответ представитель Примадонны заявил, что предложение готовы рассмотреть. Он попросил блогера отправить все подробности в документе с описанием предстоящего мероприятия.

Панкер отметил, что раньше такой разговор с концертным директором Пугачевой был бы невозможен – ему бы сразу объяснили, что артистка не выступает на корпоративах. Однако сейчас ситуация изменилась.

"Вероятно, у Аллы Борисовны заканчиваются деньги", – предположил он.

Ранее стало известно, что Пугачева не сможет приехать на популярный курорт Мальдивы из-за наличия израильского гражданства. Аналогичные меры предусмотрены и в отношении Ксении Собчак.