Кабаева опровергла сведения об уговорах спортсменов отказаться от Олимпиады

Сообщалось, что чемпионка действовала вместе со своим наставником по гимнастике

В Сети появилась информация, что Алина Кабаева вместе Ириной Винер в преддверии Олимпиады стала активно продвигать среди спортсменов отказ от участия в Играх. При этом в сообщении указывалось, что именно жена Усманова допустила массу ошибок, из-за которых российских чемпионов не допустили до ОИ-2024. Информацию распространили якобы источники в "НОК".

Позже в Олимпийском комитете России заявили, что сведения о лоббировании отказа от участия в Играх со стороны Кабаевой и Винер являются вбросом.

"Чем ближе к Олимпиаде, тем больше дезинформации", – указали в комитете.

Также там отметили, что "НОК" является несуществующей организацией, но иногда так называют ОКР во вне. Поэтому вероятно, что вброс был сделан по заказу сопредельного государства.

Алина Кабаева тоже не стала молчать по поводу ситуации. Она заявила, что все заявления на эту тему в ее отношении являются фейковыми. Свою позицию спортсменка по этому вопросу транслировала неоднократно.

"Участие или неучастие российских спортсменов в Олимпийских играх должно определяться Минспортом и ОКР", – приводит ее слова пресс-служба "Небесной грации".

Напомним, ОИ пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. На состязания были допущены несколько российских и белорусских спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.