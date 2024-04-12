Кабаева жеско отчитала гимнастку во время подготовки к соревнованиям

Девочка расплакалась перед всеми

Алина Кабаева после успеха в спортивной карьере решила посвятить себя тренеству. Теперь под ее наставничеством молодые гимнастки занимаются в академии "Небесная грация". Как правило, спортсменка относится к девочкам очень внимательно, понимающе и поддерживающе, но в определенных ситуациях может показать жесткость и строгость во всей красе.

Так, на видео попал фрагмент прогона контрольной тренировки Каролины Тарасовой из Донецка. У ребенка не получались некоторые элементы, из-за чего настрой на дальнейшую работу у нее полностью пропал – девочка начала плакать и с трудом могла собраться.

Раздрай увидела Кабаева, которая не стала жалеть спортсменку, а, напротив, была с ней категорична.

"Если ты еще раз выйдешь и так сделаешь мне прогон, я лично с тобой пойду, соберу тебе сумки и поедешь домой. Ты меня поняла? И не рыдать, а смотреть как работает другой человек", – сказала чемпионка.

После этого она посадила девочку за трибуну и приказала ей наблюдать за выступлениями других гимнасток. Следующая спортсменка показала программу перед тренерами, сделав несколько помарок, но продолжая стараться. Это Кабаева поставила в пример Каролине.

"Она сделала ошибки, да, но она старается, она работает. Ты сделала ошибки и идешь, понимаешь, вразвалочку вообще. Еще и специально делаешь эти ошибки, чтобы остановиться", – отметила она.

В итоге тренировку удалось закончить на позитивной ноте, девочка смогла исправиться и продолжила показывать свои выступления с боевым настроем.