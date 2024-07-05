KP: Пугачева с семьей переезжает в дом в Юрмале

Стали известны причины такого решения

Алла Пугачева вынужденно покидает Кипр. Вместе с семейством она готовится к переезду в Юрмалу – мало того, что там они проводят каждое лето, так до середины августа в Латвии у Максима Галкина* запланировано несколько концертов.

Артистка уже сняла особняк, там все подготовили к ее визиту. Теперь она уделяет больше внимания безопасности своих родных, поскольку специально для Пугачевой в доме провели видеонаблюдение, а также выставили патрули охраны. Журналисты дополнительно обратили внимание, что супруги в последнее время стали больше скрываться – например, публикуют в соцсетях кадры спустя несколько дней после какого-то мероприятия.

Ожидается, что сперва певица приедет в Юрмалу вместе с двойняшками, а позже к ним присоединится Галкин*. Там они пробудут, как минимум, до 16 августа, пока артист не отыграет все свои концерты. Сейчас билетов на его представления особо не осталось – в наличии только дорогие места по 100 и 150 евро.

Ежегодно Пугачева в летний период посещает Латвию, поскольку плохо переносит жаркий климат. В Юрмале на солнце температура достигает +20 градусов, в то время, когда на Кипре стоит жара выше +30 градусов.

Поговаривают, что Примадонна также может выступить на фестивале Лаймы Вайкуле. Однако журналисты полагают, что подобные вбросы делают намеренно ради привлечения зрителя, ведь билеты продаются на мероприятие неважно.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ