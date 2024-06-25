Гитарист Левшин высказался об отъезде Пугачевой из России

Артисту горестно, что Примадонна больше не проживает в родной стране

Бывший гитарист команды Аллы Пугачевой Александр Левшин рассказал, как относится к отъезду артиски за рубеж. Он отметил, что ему больно из-за отсутствия знаменитости в России, но за решение ее не осуждает.

По его словам, Пугачева была вынуждена уехать в другую страну из-за своего возраста и желания быть вместе с семьей. Необходимости в карьерной реализации сейчас у нее нет. Подобный поступок певицы многие не приняли, однако он придерживается иной точки зрения.

"Мне кажется, женщину никогда нельзя ругать, женщина перед Богом всегда права, даже если она заблуждается", – заявил музыкант.

Гитарист отмечает, что сейчас Пугачева живет ради своей семьи. Хотя ему очень печально от того, что он не может сейчас взять и позвонить старой подруге, увидеть ее на сцене – Левшин привык жить, понимая, что Алла Борисовна всегда незримо рядом.

Сейчас Примадонна снова находится в Израиле вместе с мужем и детьми. Не так давно семейство отпраздновало день рождение юмориста в одном из местных ресторанов – они позировали на фото с радостными улыбками. При этом публику возмутил неожиданно дорогой аксессуар в руках Лизы Галкиной. Родители купили девочке сумку за почти 200 тысяч рублей, что вызвало у некоторых людей непонимание и недовольство.