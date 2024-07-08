Вера Брежнева попала под обстрел в Киеве

Знаменитости пришлось спуститься в бомбоубежище

Проживающая в Европе Вера Брежнева решила на несколько дней вернуться на Украину. Об этом артистка сама сообщила в соцсетях, пояснив, что повод довольно личный – она отмечает годовщину с момента ухода ее отца из жизни, поэтому приехала к нему на могилу. Помимо прочего, у знаменитости было запланировано много рабочих встреч, но все пришлось отменить из-за удара по Киеву.

Брежнева сообщила, что она попала под обстрел и находится в бомбоубежище. Неизвестно, пострадала ли она как-то во время атаки, однако в ее соцсетях было много публикаций с репостами происходящего в городе.

Российское Минобороны подтвердило удары по Украине. Помимо Киева, прилеты зафиксированы в Днепре, Кривом Роге, Славянске и Краматорске. В ведомстве утверждают, что атаки были совершены в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики. Сведения о попадании российских ракет по гражданской инфраструктуре министерство не подтверждает, указывая, что разрушения произошли в ходе падения украинской ракеты систем ПВО.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева нашла новую работу за границей.