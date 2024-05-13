Брежнева заставила Меладзе прекратить работать с Гагариной

Брежнева заставила Меладзе порвать с известной певицей
Вера Брежева. Кадр: YouTube
Артистка всегда отличалась вспыльчивым нравом

Знаменитая российская певица Полина Гагарина рассказала, по какой причине, на самом деле, ей пришлось прекратить творческие отношения с продюсером Константином Меладзе. Долгое время артисты успешно и очень плодотворно работали вместе, однако в какой-то момент их союз распался.

Гагарина предпочитала хранить молчание по поводу причин разрыва отношений с продюсером, однако недавно все же сделала исключение. Полина объявила, что во многом на такое решение Константина вынудила его тогда еще жена Вера Брежнева. Гагарина сообщила, что наладить теплые отношения с певицей она никогда не старалась, а вот к Меладзе всегда испытывала большое расположение.

Разрыв Меладзе и Гагариной в свое время активно обсуждался в прессе. Уже тогда сразу поползли слухи о том, что во всем виновата ревнивая Брежнева, которая не хотела, чтобы ее муж продолжал сотрудничество с одной из самых талантливых и красивых певиц российского шоу-бизнеса.

Гагарина добавила, что прекращение творческих отношений с Меладзе сильно ее расстроило, так как Константин отлично чувствовал певицу и помогал ей раскрыть потенциал. Полина подчеркнула, что даже после разрыва она сумела сохранить теплые отношения с Константином и продолжает поддерживать с ним контакты.

К слову, ранее неоднозначное фото Брежневой навело фанатов на мысли о ее воссоединении с Меладзе.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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