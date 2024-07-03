Больше не певица: Брежнева нашла новую работу за границей

О творчестве ей, видимо, придется забыть

Вера Брежнева так и не смогла добиться большого творческого успеха за границей на фоне отъезда из России и развода с Константином Меладзе. Однако знаменитость не стала сдаваться и нашла новую работу – теперь она является коучем, который готов учить женщин стать более сексуальными и раскрепощенными.

"Вера прошла свой личный путь к раскрытию красоты и сексуальности, теперь она готова поделиться своими знаниями и опытом с тобой", – говорится в приглашении.

Сообщается, что певица готовилась к запуску собственного курса долгое время. Она собирала экспертов в этой области и устраивала мастермайнды. Теперь артистка хочет поделиться этими знаниями с другими за скромную сумму в 100 долларов.

Это не первое подобное мероприятие, которое организует Вера Брежнева. До этого она устраивала "Марафон трансформации", за который просила 200 долларов с человека. Однако, полагают журналисты, продажи шли плохо, из-за чего знаменитости пришлось вдвое уменьшить ценник.

Недавно Вера Брежнева выпустила новый альбом с песнями на украинском языке – он стал для нее первой работой без участия Константина Меладзе. До этого продюсер писал для супруги все хиты. Однако успешным такое творчество не оказалось.

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