Шоумен Сорокин рассказал о жизни Брежневой за границей

Особых успехов у артистки за последние два года не было

После отъезда из России профессиональная и личная жизнь Веры Брежневой пошла под откос. Она развелась, а ее новые песни без участия Меладзе оказались не особо успешными. Поэтому до сих пор на гастролях артистка исполняет старый репертуар, который ей благородно оставил бывший супруг. Деньги от продажи российской недвижимости она также поделила с продюсером, хотя на него заработал в большей степени Константин.

Что сейчас происходит в жизни Брежневой – загадка. Она почти не ведет соцсети, лишь иногда раздавая интервью. Артистка старается не говорить о личном, пытается развивать за границей свой бренд косметики и иногда ездить на гастроли. При этом похвастаться особыми успехами она не может, утверждает шоумен Дмитрий Сорокин.

"Концертов и корпоративов у нее фактически нет. Чего она добилась своим выпадом против России? Осталась без мужа и денег", – говорит он.

По словам мужчины, вероятно, Брежнева рассчитывала на помощь своего коллеги Зеленского, однако ему сейчас до нее нет никакого дела.

Ранее появились слухи, что певица снова сошлась с Константином Меладзе. На эти мысли ее поклонников в соцсетях натолкнуло фото из общего с продюсером особняка в Италии.