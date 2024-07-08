Парапсихолог предрекла Киркорову очередные трудности в карьере

Эксперт рассказала, как будет складываться карьера певца в ближайшем будущем

На ближайшие годы у Филиппа Киркорова выпадают Четверка Жезлов, Пятерка Жезлов, Луна и Паж Жезлов. На это обстоятельство указала парапсихолог Валерия Ванакова. Что это значит? По Четверке жезлов карьера певца будет складываться в тесном партнерстве. Каждый в его команде будет выполнять равнозначную важную роль. Производственные отношения будут строиться на искреннем взаимном уважении и доверии. Но по Пятерке Жезлов в ближайшее время могут возникнуть острые стычки в коллективе, отметила эксперт. То есть возникнет такая ситуация, где работа будет ощущаться как в террариуме, где каждый даже не будет пытаться договориться, а просто устраивать скандал на скандале.



Также по Луне бизнес может быть связан с серыми и черными схемами, то есть с обманом, продолжила парапсихолог. Луна отмечает и специалистов, связанных с эмоциональным воздействием на людей.

"Магия, гипноз, денежные перспективы абсолютно не ясны, но в целом не особо что-то будет сулить хорошее. В окружении появятся люди, которые будут пытаться обмануть. То есть они сами не смогут объяснить мотивы своего странного поведения. И в итоге можно просто остаться без денег и даже не понять, с кого их взыскивать. В этом плане нужно быть очень аккуратным", – предостерегает Валерия.

И по Пажу Жезлов стоит отметить, что будет проект, но он будет требовать доработки и привлечения большого количества персонала, добавила эксперт.

Резюмируя прогноз Ванакова отметила: можно сказать, что в ближайшем будущем карьера короля эстрады будет складываться неоднозначно и многое будет зависеть от той команды, которая есть у Филиппа Киркорова. Поэтому в вопросе выбора окружения певцу стоит быть весьма внимательным.