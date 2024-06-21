Продюсер Дзюник объяснил отмену концертов Киркорова на Юге России

Артиста подозревают во лжи

Филипп Киркоров лукавит, когда говорит, что устал от гастролей и поэтому не поедет в тур по курортным российским городам. Такую точку зрения высказал продюсер Леонид Дзюник. Он напомнил, что для певца публичные выступления являются основным источником заработка. Более того, певец жить не может без сцены и зрителя, поэтому более вероятно, что подобное заявление знаменитость сделал для прессы.

Продюсер напомнил о похожей истории в карьере артиста, когда 20 лет назад из-за скандала с "розовой кофточкой" организаторы не стали приглашать Киркорова выступить на Юге России во время курортного сезона. И даже многие зрители отказывались тогда идти на его представления.

Сейчас, считает Дзюник, сложилась похожая ситуация. Билеты на концерты поп-короля, видимо, продаются плохо, поскольку самолично отказаться от летних представлений Киркоров никак не мог.

"Надо было ему сказать, что он решил лето провести дома с детьми. Это было бы, наверное, правильно", – подытожил он.

Сам артист уверяет, что не поедет на гастроли в южные города из-за высокой занятости. На данный момент он снимается вместе с Денисом Дороховым в комедийном фильме. При этом в беседе с Анастасией Стоцкой он признавался, что ему невероятно надоело выступать.