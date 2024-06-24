Киркоров отправил детей учиться в ОАЭ

Наследники знаменитости вернутся в страну через пару недель

Недавно стало известно, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы больше не учатся в элитной российской школе. Сперва их дед Бедрос сообщил, что редко видит внуков, поскольку они проходят обучение в другой стране, а позже и сам отец Филипп подтвердил, что отправил наследников за границу. Где именно сейчас находятся дети он раскрывать не стал.

Однако журналистка Алена Мартынова смогла выяснить, куда Киркоров вывез детей из России. Оказалось, что Алла-Виктория сейчас проходит обучение в престижной школе в ОАЭ. Там она освоилась, завела друзей и записывает вместе с ними видео для Тик-Тока. Девочка также заявляет, что планирует выпустить свою собственную песню. Не исключено, что Мартин учится в том же учреждении.

Журналистка рассказала, что обучение в дубайских школах длится дольше – на каникулы дети пойдут 7 июля. Вероятно, тогда они и вернутся в Россию, чтобы провести время с отцом и дедом.

Сам Киркоров рассказывал, что был вынужден отправить наследников учиться за границу, поскольку они столкнулись с травлей.

Артист утверждает, что совершенно не балует сына и дочь в последнее время. В будущем он не планирует их обеспечивать и надеется, что дети самостоятельно заработают себе средства на жизнь. Хотя, если им понадобится помощь, отказывать Филипп не станет.