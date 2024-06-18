Киркоров объяснил отмену концертов на Юге России

Концерты Киркорова в России массово отменили
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
У произошедшего есть веская причина

Ежегодно во время курортного сезона российские артисты массово выступают на Юге России. В этот раз в пляжные города обещают приехать Николаев, Лазарев и Лепс, но привычных афиш с Филиппом Киркоровым в регионе нет. Как оказалось, в Геленджике, Сочи и Анапе массово отменили концерты артиста, хотя раньше он мог приезжать туда по три-четыре раза за лето.

Причина у этого, как уверяет певец, не касается недавних скандалов с его участием – он попросту будет сильно занят с июня по август. У Киркорова на этот период запланированы съемки в кинопроекте, в котором знаменитость получил главную роль.

Как говорит артист, эта работа является для него невероятно важной. Фильм придумали после его участия в юмористическом шоу на федеральном канале, а партнером по экрану ему назначили комика Дениса Дорохова. Они будут играть двух братьев.

Однако не исключено, что представления Киркорова на Юге России не состоятся по другой причине. В беседе со своей давней подругой Анастасией Стоцкой он сделал личное признание, которое удалось запечатлеть журналистам.

"Заколебался ездить по гастролям. Уже полтора года не езжу", – заявил на ушко певице Филипп.

Ранее стало известно, что знаменитость принял решение отправить детей учиться за границу. Он признавался, что дети столкнулись с травлей в российской школе после всех скандалов с его участием.

Источник: Московский комсомолец
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