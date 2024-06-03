Киркоров отправил детей учиться за границу

Такое решение в семье артиста объяснили "лучшим образованием"

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы теперь проходят обучение за границей. Эту информацию подтвердил их дед, Бедрос Киркоров.

По его словам, сын старается дать детям самое лучшее, поэтому готов тратить на них огромные суммы. Это касается и образования.

"Мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко", – сетует из-за этого пожилой артист.

При этом он сообщать не стал, куда именно отправились дети поп-короля. Бедрос Киркоров рассказал, что по характеру Филипп с годами стал больше похож на своего отца – такой же добрый. А вот Алла-Виктория очень настырная девочка. Артист надеется, что доживет до момента, когда увидит их повзрослевшими, передает женский журнал "Клео.ру".

Когда именно дети певца уехали за границу – неизвестно. Не исключено, что такое решение Киркоров мог принять на фоне своих проблем из-за голой вечеринки. Возможно, из-за наряда отца наследники могли столкнуться с травлей в учебном заведении.

До этого Мартин и Филипп учились в элитной гимназии в Москве, обучение в которой артисту обходилось в три миллиона рублей в год.

Ранее критик объяснил, почему после череды скандалов Киркорова до сих пор не отменили на российской эстраде.