Младшая дочь Пугачевой вышла в свет с сумкой за 175 тысяч рублей

Родители балуют девочку дорогими вещами

Недавно Максим Галкин* отметил свой 48 день рождения. Праздник артист провел в кругу семьи и друзей, опубликовав кадры празднования у себя в соцсетях.

На снимке он позировал в компании Аллы Пугачевой, двойняшек Лизы и Гарри. Артистка была одета в светлый сарафан с цветами, в аналогичной цветовой гамме были наряды и на детях.

Публика обратила внимание, как сильно повзрослели за последнее время Лиза и Гарри. В этом году им должно исполниться 11 лет. Но также людей озадачил аксессуар, который девочка взяла с собой в заведение.

Образ Лизы Галкиной дополняла сумка Prada, стоимость которой сейчас составляет около 1900 евро, или 175 тысяч рублей. При этом до конца неизвестно, сколько стоили другие элементы одежды ребенка. В соцсетях люди возмущаются, что артистка купила девочке такой дорогой аксессуар, учитывая возраст.

При этом ранее ходили слухи, что в последнее время Пугачевой не хватает денег на достойную жизнь за границей. Якобы из-за этого она даже готова согласиться на частное выступление перед российской публикой за огромный гонорар.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ