Решетова решила подать в суд на Алсу за нападки

Решетова ответила Алсу на сравнение с проституткой
Анастасия Решетова и Алсу. Фото: соцсети
Модель намерена наказать артистку

Скандал вокруг развода Алсу продолжает разгораться. Певица, которая обычно не дает комментариев о своей личной жизни и не высказывается ни о ком плохо, вдруг потеряла последнюю каплю терпения и начала делать резкие заявления в адрес предполагаемой любовницы Абрамова.

Журналистам удалось добиться от Алсу емкого комментария, в котором она назвала эту девушку персоной с низкой социальной ответственностью. Позже знаменитость пояснила, что имела в виду низкий социальный статус соперницы и ее принадлежность к дамам древнейшей профессии. Имен артистка не называла, однако публике и без этого было все понятно.

Модель Анастасия Решетова, которая никак не реагировала на высказывания певицы в соцсетях и прессе, все же решила ответить на выпады в свой адрес. По данным СМИ, она наняла адвоката в надежде наказать бывшую супругу Абрамова за клевету. Хотя вероятность привлечь артистку к ответственности минимальная, ведь каждый раз Алсу была предельно аккуратна в своих заявлениях.

Пока Решетова так и не подтвердила факт отношений с Яном Абрамовым, хотя в Сети регулярно всплывают ее публикации двух-трехлетней давности, где она высмеивает Алсу. Например, кривляясь, поет ее песни в микрофон или шутит про то, как жены портят мужьям жизнь.

Также ходят слухи, что модель – не единственная любовница Абрамова. В список внесли несколько знаменитостей – Собчак, Волочкову и других. Также в него попала Виктория Боня, которая категорически отвергает связь с женатым бизнесменом.

Источник: Super.ru
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