Алсу прокомментировала свой развод с Абрамовым

Знаменитость утверждает, что желает справедливости

Алсу решила дать честный комментарий о своих ощущениях на фоне развода с Яном Абрамовым. Артистка стала гостьей утреннего шоу на "Русском радио", где рассказала о переживаниях.

По словам знаменитости, она от природы является очень терпеливым человеком. Все трудности и тяжести в браке Алсу предпочитала проживать в одиночестве, справляясь со своими чувствами, а после она выходила на публику с улыбкой на лице.

Ей понадобилось время, чтобы наконец решиться на развод с Абрамовым. Как говорит певица, она может долго выносить все, но в один момент порог зашкаливает и проиходит "взрыв вулкана". В итоге она взяла себя в руки и захотела окончательно порвать отношения с супругом.

"Жизнь продолжается. Да, есть разлука, но все раны должны исцелиться и все будет хорошо, нужно учиться быть сильной, счастливой и идти дальше", – говорит артистка.

Также Алсу намекнула на свое отношение к изменам супруга и поступкам его предполагаемой любовницы. Она утверждает, что не злопамятна, но справедлива.

Сейчас знаменитость готовится к перезапуску своей карьеры. Недавно певица выпустила песню, посвященную разводу, но дальше зарабатывать популярность на этой теме она не хочет – в планах выпустить более веселую композицию, которая понравится публике.