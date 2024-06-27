Клара Новикова впервые высказалась об СВО

Знаменитость утверждает, что не может сказать все, что хочет

Юмористка Клара Новикова высказалась о российской СВО. Артистка напомнила, что она родилась в Киеве и питает к городу невероятные чувства. Однако к сожалению сейчас она не может открыто высказывать свою позицию о происходящем – если бы за это не было уголовного наказания, то тогда бы препятствия перед ней не стояло.

Новикова едва не срываясь на плач призналась, что мечтает о дне, когда все оружие будет окончательно похоронено на огромном поле, на котором после вырастут цветы. Затем на этом же месте начнут ходить люди, танцевать и растопчут всю красоту, но на следующий год все вырастет заново.

"Цветы возрождаются, а люди не возрождаются никогда", – заявила юмористка.

Она заявила, что является киевлянкой и хочет, чтобы всем хватило ума закончить противостояние. С каждым разом ей все сложнее выступать перед публикой, поскольку в зале часто оказываются солдаты СВО – перед ними она не может сказать ничего плохого о происходящем.

"Мне не хочется, чтобы погибали люди. Они не для этого рождены... Из-за политики происходит очень много жестокого, а я хочу, чтобы люди включили сердце", – призналась знаменитость в интервью.

Ранее во время выступления Клары Новиковой на одном из изображений люди заметили украинский флаг. После этого разразился грандиозный скандал, из-за чего артистке пришлось оправдываться.