Алсу объявила о своем масштабном возвращении на сцену после развода

Знаменитость готовится начать жизнь с чистого листа

Певица Алсу недавно отметила свой день рождения. Праздник артистка провела в кругу самых близких, куда в последнее время не входит ее бывший муж Ян Абрамов. В этот же момент она узнала об отказе суда в разводе, поскольку сторона бизнесмена попросила отсрочки "в надежде спасти брак".

Знаменитость рассказала, что пышного торжества не было, ведь это не юбилей – ей исполнился 41 год. Он призналась, что материальные подарки ее совершенно не интересовали. Сейчас для нее главным желанием является здоровье детей и близких. Также Алсу не против новых хороших песен, но найти их сейчас очень сложно.

На фоне развода певица старается больше времени проводить со своими дочками и сыном. Она говорит, что с наследницами у нее сложились очень доверительные отношения – девочки буквально всем делятся с матерью. Также Алсу намерена реабилитировать свою творческую карьеру, которой практически не занималась после выхода замуж и появления детей.

"Я возвращаюсь в полном объеме", – объявила она.

Алсу говорит, что решение о разводе с Абрамовым принято окончательно. Артистка не планирует прощать супруга, а два дополнительных месяца суд выделил, чтобы стороны могли мирно урегулировать имущественные вопросы. Заявления, будто бизнесмен обещал ей активов на 2,5 млрд и обеспечение всем необходимым, действительности не соответствуют.