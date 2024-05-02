Брежнева опубликовала фото из особняка Меладзе в Италии

Брежнева и Меладзе снова вместе? Неоднозначное фото вызвало недоумение
Вера Брежнева. Фото: соцсети
Артистка ранее признавалась, что не будет откровенничать на тему развода

После развода Вера Брежнева спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим супругом Константином Меладзе. Она опубликовала фото в особняке, который продюсер купил в Италии. Роскошный дом расположен на берегу озера Гарда. 

Знаменитость выставила красивые белые коридоры и сопроводила публикацию словом "баланс". Неоднозначное фото вызвало недоумение у подписчиков, которые увидели в этом намек на возобновление отношений разведенной пары.

Фото: соцсети

Источники утверждают, что разошлись Брежнева и Меладзе не на позитивной ноте. Певица якобы пригрозила бывшему супругу, что если не получит своей доли и права свободно исполнять его песни, то расскажет журналистам всю грязную подноготную их отношений. Как известно, роман между знаменитостями начался, когда Константин состоял в официальных отношениях.

Аналогичный шаг, по слухам, Брежнева предприняла, когда расходилась с бизнесменом Михаилом Киперманом.

Ранее хакеры опубликовали переписку братьев Меладзе о Брежневой. В сообщениях Валерий доказывает брату, что его супруга с ним только ради собственной выгоды.

Источник: 7 дней
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