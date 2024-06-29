Алсу косвенно указала на связь мужа с бывшей любовницей Тимати

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Решение знаменитой российской певицы Алсу развестись с предпринимателем Яном Абрамовым получило широкий резонанс. Впрочем, слухи о проблемах в семье ходили уже несколько лет. Давно поговаривали, что бизнесмен не считает нужным хранить верность своей супруге. Более того, называли даже имя возможной разлучницы.
Согласно слухам, в роли коварной обольстительницы выступила бывшая любовница известного рэпера, модель Анастасия Решетова. Уже достаточно давно говорили о том, что она состоит в порочной связи с Абрамовым. С обличительным заявлением по этому поводу выступила сама Алсу.
Недавно Решетова опубликовала пост, в котором объявила, что не стала бы опускаться до интрижек с женатыми мужчинами. Мол, она высокоморальна и на такое не пойдет. Алсу лаконично прокомментировала публикацию Решетовой и написала всего одно, но всем понятное слово: "Врет".
Политик всегда отличался склонностью к провокациям