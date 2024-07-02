Комик Морозов погнал прочь из России юмористку Клару Новикову

Высказывания знаменитости привели к скандалу

Недавнее интервью Клары Новиковой наделало много шума – артистка рассказала, что в силу ограничений не может сказать все, что думает на политическую тему. Единственное – она против гибели людей и мечтает о моменте, когда высшим чинам хватит мудрости заключить долгожданный мир.

Такие высказывания резко воспринял юморист Александр Морозов. По его словам, людям, которые не поддерживают свое государство в происходящем, в России делать нечего.

"Не нравится тебе страна – так вали отсюда!" – обратился он к Новиковой.

Морозов рассказал, что совершенно не поддерживает отношения с Кларой Новиковой. В последний раз он видел ее на похоронах актера Левенбука в декабре 2023 года. На траурном мероприятии они даже не разговаривали друг с другом. Как говорит юморист, его категорически избегают люди, которые не являются патриотами России. Да и он их, мягко говоря, недолюбливает.

Сама Новикова во время всех публичный выступлений называет себя киевлянкой и очень гордится своими украинскими корнями. Артистка может часами вспоминать истории из детства и юности, которые она провела на Украине.