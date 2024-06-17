Таролог предрекла Алсу новое замужество после развода

Объявлено о скорой свадьбе Алсу после развода
Алсу. Фото: соцсети
Избранник будет моложе звезды на 10-15 лет

После рассторжения брака с Яном Абрамовым артистка Алсу снова будет счастлива. Такое заявление сделала таролог Марианна Абравитова после расклада на будущее звезды.

По ее словам, с детства у Алсу есть пример крепких и сильных мужчин – это ее отец и дед. Они имеют свои четкие жизненные ориентиры и могут зарабатывать большие деньги, а также брать на себя ответственность. Именно такого спутника для себя будет искать певица и вскоре найдет.

"Это мужчина старше ее не на год и не на два, а лет на 10 на 15 как минимум, а то и больше", – говорит эксперт.

Она не исключает, что избранник может быть из мира бизнеса или политики, но он обязательно напомнит ей отца и деда.

Однако Алсу потребуется время, чтобы пережить все обиды прошлого брака и снова быть готовой к отношениям. Сейчас существует высокая вероятность, что новый союз для нее приведет к браку, заключила Абравитова.

Ранее журналисты рассказали, что Абрамов мог выставить Алсу жесткое условие ничего не говорить о предстоящем разводе прессе. За это певице даже обещали крупную денежную компенсацию вдобавок к имуществу и правам по опеке над детьми.

Источник: Телепрограмма
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