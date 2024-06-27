Алсу опровергла предложение мужа сохранить брак

"Врет": Алсу раскрыла правду о разводе с Абрамовым
Алсу. Фото: соцсети
Певица впервые прокомментировала разбирательство

После второго заседания по делу о разводе Алсу и Яна Абрамова суд принял решение отложить слушание на два месяца. Об этом попросили адвокаты бизнесмена, которые заявили о его намерении спасти семью. 

В СМИ появились новости, будто Абрамов был готов выплатить певице огромную компенсацию, обеспечивать ее и детей, если она все же решится на рассторжение брака, а также решил переписать на нее дорогое имущество. Однако, как оказалось, информация является фейком.

Алсу уже в своем фирменном стиле прокомментировала новость одним словом – "врет". Такую запись она оставила под публикацией в соцсетях. Ранее аналогичный жест артистка сделала, когда оценила слова Анастасии Решетовой о том, что та никогда не стала бы крутить роман с женатым мужчиной.

Фото: соцсети

Позже Алсу пояснила, что информация о готовности Абрамова отдать ей активов на 2,5 млрд рублей не соответствует действительности.

"По всей видимости (предложение) было "опубликовано" пиарщиками моего бывшего мужа в попытке спасти сильно испорченную репутацию", – приложила она экс-возлюбленного.

Она уверяет, что решение о рассторжении брака окончательное – будущего у ее отношений с бизнесменом больше нет.

Ранее Алсу заявила, что предполагаемая любовница бизнесмена – это девушка с "низким социальным статусом" и опускаться до ее уровня она не будет.

Источник: соцсети
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