Алсу назвала любовницу бывшего мужа "девушкой с низким социальным статусом"

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Певица Алсу не давала никаких комментариев о своем разводе с момента появления новостей в СМИ. И лишь недавно она начала говорить о том, как относится к происходящему. Например, артистка дала емкое определение предполагаемой любовнице Яна Абрамова.
На премии "Мама года" журналисты спросили Алсу дать комментарий по поводу ухода супруга к другой девушке. Она в ответ заявила, что не стремится говорить на эту тему.
"Я бы не хотела опускаться до этого уровня – говорить о девушках с низким социальным статусом", – смеясь, сказала певица.
Знаменитость также отказалась говорить, виделась ли она когда-нибудь с девушкой, которой приписывают роман с Абрамовым.
До этого Алсу емко отреагировала на слова Анастасии Решетовой, что та никогда не заводила отношения с женатыми мужчинами. Артистка заявила, что модель врет, косвенно подтвердив, что ее супруг ушел именно к бывшей возлюбленной Тимати.
Также журналисты приписывали Абрамову роман с Викторией Лопыревой, у которой в светской тусовке тоже образовалась репутация дамы без принципов.
Ранее таролог предсказала Алсу новое замужество. По словам специалиста, певица найдет солидного мужчину, который будет старше ее на несколько лет.
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