Алсу назвала любовницу бывшего мужа "девушкой с низким социальным статусом"

Знаменитость подтвердила уход Абрамова к другой

Певица Алсу не давала никаких комментариев о своем разводе с момента появления новостей в СМИ. И лишь недавно она начала говорить о том, как относится к происходящему. Например, артистка дала емкое определение предполагаемой любовнице Яна Абрамова.

На премии "Мама года" журналисты спросили Алсу дать комментарий по поводу ухода супруга к другой девушке. Она в ответ заявила, что не стремится говорить на эту тему.

"Я бы не хотела опускаться до этого уровня – говорить о девушках с низким социальным статусом", – смеясь, сказала певица.

Знаменитость также отказалась говорить, виделась ли она когда-нибудь с девушкой, которой приписывают роман с Абрамовым.

До этого Алсу емко отреагировала на слова Анастасии Решетовой, что та никогда не заводила отношения с женатыми мужчинами. Артистка заявила, что модель врет, косвенно подтвердив, что ее супруг ушел именно к бывшей возлюбленной Тимати.

Также журналисты приписывали Абрамову роман с Викторией Лопыревой, у которой в светской тусовке тоже образовалась репутация дамы без принципов.

Ранее таролог предсказала Алсу новое замужество. По словам специалиста, певица найдет солидного мужчину, который будет старше ее на несколько лет.