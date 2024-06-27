Суд отложил развод Алсу на два месяца по просьбе Абрамова

Он готов отдать артистке все, о чем она просит

Во время второго слушания по делу о разводе Алсу и Яна Абрамова сторона бизнесмена попросила отложить вердикт на два месяца – мужчина надеется, что за это время он сможет спасти семью и вернуть любовь жены. Суд прошение удовлетворил.

Как стало известно, Абрамов в случае развода готов поступить по-мужски и честно поделить с певицей совместно нажитое имущество. Он согласен отдать ей и детям активов на 2,5 миллиарда рублей. Также он дополнительно хочет взять на себя обеспечение артистки и наследников всем необходимым.

Бизнесмен намерен переписать на супругу виллу на Кипре, которая стоит 450 млн рублей, подарить ей внушительную ювелирную коллекцию на 500 млн рублей, а также выплатить 250 млн рублей в качестве компенсации. На детей Абрамов решил переписать особняк, стоимость которого составляет 771 млн рублей.

В надежде сохранить семью, мужчина указал, что может заключить с Алсу брачный договор, в котором будут прописаны все эти пункты, если она снова решится на развод.

"Это избавит нашу семью от необходимости в судебном порядке определять отнесение имущества к совместной собственности, либо к личной кого-либо из супругов", – говорится в официальном предложении Абрамова к артистке.

По информации источников, сейчас супруги не общаются лично – только через посредников и в максимально уважительном тоне.

Ранее Алсу нелестно высказалась о предполагаемой любовнице Абрамова.