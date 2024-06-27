Блогер Манукян назвал вероятную причину развода Нетребко с Айвазовым

Дело в России: названа неожиданная причина развода Нетребко с мужем
Юсиф Айвазов и Анна Нетребко. Фото: соцсети
Артист не хотел сжигать мосты в страну

Журналист Вадим Манукян озвучил вероятную причину развода Анны Нетребко с Юсифом Айвазовым спустя десять лет брака. Он полагает, что свою роль могли сыграть разные взгляды по поводу дальнейшего творческого вектора, которые в итоге и испортили отношения между супругами.

Манукян напомнил, что Айвазов всегда хотел давать представления в России, поэтому старался не делать никаких политических заявлений. Анне Нетребко, в свою очередь, спустя время все же пришлось высказаться на эту тему и осудить действия родной страны.

"Личные моменты на общественную позицию наслаиваются очень легко. Изначально решение Нетребко об отъезде и открытом письме с осуждением в адрес нашей страны дало трещину", – говорит блогер.

По его словам, Нетребко предпочла сделать выбор в пользу Запада, когда ее супруг, напротив, хотел продолжать работать в России. Во время участия в одном ТВ-проекте оперный певец даже завязал дружбу с певцом Кириллом Туриченко и вместе с ним выступал после 2022 года.

Манукян полагает, что Айвазов не хотел бы сжигать мосты с российской аудиторией, как это сделала артистка. Это, а также разный уровень популярности, сильно ударило по их отношениям.

Ранее Анна Нетребко и Юсиф Айвазов сообщили о намерении развестись, указав, что при этом останутся друзьями и продолжат воспитывать сына артистки. Они также будут вместе работать и выступать перед публикой.

Источник: Абзац
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