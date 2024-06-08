Адвокат оценил возможные итоги суда в деле о разводе Алсу
После 18 лет брака певица Алсу все же приняла решение уйти от своего мужа Яна Абрамова. Поговаривают, что поводом для этого стали многочисленные измены бизнесмена. Знаменитость пыталась спасти эти отношения, но супруги постоянно ругались, а последние полгода и вовсе практически не встречались друг с другом.
Сейчас же им предстоит развод и выяснение имущественных отношений. Также паре нужно определить, с кем останутся жить их общие несовершеннолетние дети. Возможные итоги предстоящего суда прокомментировал адвокат Ильдар Мухаметзянов.
Правозащитник напомнил, что недавно состоялось первое заседание по разоду Алсу и Абрамова, которое продлилось всего 15 минут. Супругам, как предусмотрено законодательством, дали месяц на раздумья. Следующее слушание дела назначено в день рождения артистки.
Мухаметзянов отметил, что у Алсу есть большие шансы на победу в вопросе опеки детей, поскольку она обеспечена достаточными заработком и имуществов. Далее при назначении объема алиментов суд будет выносить вердикт, исходя из ситуации.
"В любом случае в интересах обеих сторон заключить мировое соглашение, не доводя до исполнительного производства и не передавая этот вопрос на усмотрение суда и исполнение службой судебных приставов", – подытожил адвокат.
- Забили до смерти: в Петербурге убита знаменитая певица
- Живого "Пригожина" заметили в Африке: кадры взорвали Интернет
- Пропавшую две недели назад российскую певицу нашли мертвой
- Армения нанесла подлый удар по России
- На Кейт Миддлтон свалилось новое горе
- Решение России по Нарве вывело Борреля из себя
- Россия нанесла групповой удар по Украине: описаны последствия для Киева
- Снесли пушкой: во время инаугурации президента произошел неприятный инцидент
- Колонны ВСУ ринулись в Харьковскую область
- Кучера неожиданно набросился на известную телеведущую: "Ты мразь!"
- Больная Кейт Миддлтон залепила звонкую пощечину Меган Маркл: отыгралась на ребенке
- В США назвали вероятный срок отставки Путина
- Отставка Шойгу на первых полосах в России и за рубежом: "Очень плохие новости"
- СМИ: Путин и Си отвесили жесткую пощечину Вашингтону
- Актера Смолякова хотят выгнать из России
- ЕС жестко отреагировал на заявление Москвы о ракетных учениях с ядерными бомбами
- Раскрыта связь между Пригожиным и чистками в Минобороны
- США и Филиппины нанесли сокрушительные удары по китайскому танкеру
- Знаменитая 58-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном мини-бикини
- Не яйца и масло: какие продукты на самом деле влияют на уровень холестерина