Адвокат оценил возможные итоги суда в деле о разводе Алсу

Высока вероятность, что дети останутся с артисткой

После 18 лет брака певица Алсу все же приняла решение уйти от своего мужа Яна Абрамова. Поговаривают, что поводом для этого стали многочисленные измены бизнесмена. Знаменитость пыталась спасти эти отношения, но супруги постоянно ругались, а последние полгода и вовсе практически не встречались друг с другом.

Сейчас же им предстоит развод и выяснение имущественных отношений. Также паре нужно определить, с кем останутся жить их общие несовершеннолетние дети. Возможные итоги предстоящего суда прокомментировал адвокат Ильдар Мухаметзянов.

Правозащитник напомнил, что недавно состоялось первое заседание по разоду Алсу и Абрамова, которое продлилось всего 15 минут. Супругам, как предусмотрено законодательством, дали месяц на раздумья. Следующее слушание дела назначено в день рождения артистки.

Мухаметзянов отметил, что у Алсу есть большие шансы на победу в вопросе опеки детей, поскольку она обеспечена достаточными заработком и имуществов. Далее при назначении объема алиментов суд будет выносить вердикт, исходя из ситуации.

"В любом случае в интересах обеих сторон заключить мировое соглашение, не доводя до исполнительного производства и не передавая этот вопрос на усмотрение суда и исполнение службой судебных приставов", – подытожил адвокат.