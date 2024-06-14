Журналист Цуриков выдал новые подробности развода Алсу

Пара строго хранит молчание на личную тему по одной простой причине

Несмотря на шумиху в прессе, представители ни Алсу, ни Яна Абрамова не дали комментариев по поводу предстоящего развода супругов. Как заявил журналист Олег Цуриков, у этого, вероятно, есть свои веские основания.

По его словам, на рассторжение брака они могли решиться по двум причинам: либо постоянные загулы мужа заставили артистку наконец принять решение, либо сам бизнесмен захотел поставить точку в этих отношениях, чтобы начать все с чистого листа. И судя по тому, что бракоразводный иск попал в мировой суд, скандального раздела имущества не планируется. Не исключено, что Абрамов предпочел оставить все бывшей жене и дочкам.

Журналист полагает, что в ответ мужчина мог выставить Алсу одно жесткое условие – она дополнительно получит внушительную компенсацию за развод, если не будет обсуждать его публично, давать скандальные интервью или сливать информацию инсайдерам. Именно поэтому артистка до сих пор ничего не сказала на эту тему.

Сплетники полагают, что последней каплей в браке Абрамова и Алсу стал его возможный роман с Анастасией Решетовой – подтверждения этой информации нет.

Ранее адвокат рассказал, что у певицы при любом раскладе есть большой шанс получить права опеки над общими детьми с Яном. Хотя в интересах обеих сторон решить этот вопрос мирным путем.