Бузова прошла детектор лжи и доказала отсутствие секса в жизни

Артистка спокойно говорит на интимные темы

Многие осуждают популярную российскую певицу Ольгу Бузову за слишком вызывающее поведение, откровенные наряды, упор на сексуальный подтекст во время концертов и выступлений. Однако, как оказалось, реальная интимная жизнь знаменитости давно стоит на паузе.



Стоит отметить, что Ольга Бузова всегда ведет себя максимально откровенно. Она не раз заявляла, что долгие годы обходится без интимной близости. Однако подобные заверения из уст молодой, привлекательной певицы многим казались шуткой. Все сомнения публики развеял детектор лжи.

Бузова согласилась пройти полиграф и среди прочих вопросов рассказала подробности своей личной жизни. Оказалось, что вот уже три года девушка живет без секса. Знаменитость заявила, а полиграф подтвердил, что последний раз интимная близость была у нее в 2021-м году.

К слову, ранее Ольга Бузова рассказала, что в последних отношениях была жертвой унижений и побоев.