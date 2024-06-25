Соблазнительный бюст Самбурской выскочил из тесного платья - фото

Соблазнительный бюст Самбурской выскочил из тесного платья - фото
Анастасия Самбурская. Кадр: соцсети
Знаменитость выглядит роскошно

Анастасия Самбурская остается одной из самых обсуждаемых российских знаменитостей. Девушка никогда не стесняется говорить о том, что думает, и за словом в карман не лезет. Впрочем, многие поклонники любят артистку, в первую очередь, за ее смелость и роскошный внешний вид. Самбурская регулярно выкладывает соблазнительные фотографии в социальные сети.

Очередной фурор в интернет-пространстве произвела съемка в стильном откровенном наряде. Красотка надела облегающее платье, которое выгодно подчеркнуло ее пышную, упругую грудь.

Тесная зона декольте настолько сдавила бюст знаменитости, что он буквально выпрыгнул из наряда. Анастасия очень много времени уделяет спорту, что самым благоприятным образом сказывается на ее фигуре. Артистка выглядит очень молодо и свежо, что в очередной раз доказали ее свежие фотографии.

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали пикантный кадр с известной моделью в главной роли.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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