Известная модель выложила откровенное фото в эротическом белье

Девушка показала роскошное тело

Российские и зарубежные знаменитости регулярно публикуют в социальных сетях откровенный контент. Интернет-пространство наводнено жаркими фотографиями именитых красоток. На этот раз интерес публики привлек откровенный кадр с известной американской моделью в главной роли. Джиджи Хадид решила сфотографироваться в эротическом белье.



29-летняя модель может похвастаться роскошной фигурой и правильными чертами лица. Девушка также известна уточненным вкусом и всегда выбирает стильные, красивые наряды. На этот раз красотка сфотографировалась в нижнем белье, многочисленные поклонники одобрили ее выбор наряда.

Красотка не стала отдавать предпочтение приевшимся кружевам и выбрала красивый комплект черно-белого цвета. Кокетливые цветочки, украшающие лиф, выглядят очень свежо и привлекательно. Упругая грудь, подтянутый животик и тонкая линия талии привели интернет-пользователей в восторг. Новые фотографии знаменитой модели всегда пользуются большой любовью публики.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали яркую фотографию жены российского миллиардера, которая явилась на публику в откровенном наряде.