Певец Киркоров устроил скандал на съемках из-за халата

Ему не понравилось, что потерялась одна модная вещи из его гардероба

Филипп Киркоров записал совместную песню с Олегом Майами. Молодой певец рассказал, как проходила работа с поп-королем и вспомнил про несколько курьезных случаев.

Например, на съемки Киркоров привез с собой четыре чемодана одежды элитных брендов, а также очень много обуви, стоимость которой начинается от 100 тысяч и заканчивается 300 тысячами рублей. Олега, который принес с собой только пять пар, это сильно удивило.

Также Майами рассказал, как Филипп закатил скандал во время подготовки к кадру. Из всей горы одежды он не досчитался одного очень красивого махрового халата и начал устраивать по этому поводу грандиозные разборки. Певец отметил, что эта ситуация выглядела иронично на фоне тех объемов одежды, которые Киркоров притащил с собой.

"Это знаешь, как богатые считают свои деньги… Вот, пожалуйста, устраивает истерику из-за халата", – высказался о поведении артиста Олег Майами.

Как известно, Киркоров является заядлым шопоголиком. Ради элитной одежды он готов потратить любые деньги, и даже запреты его не останавливают. Например, модный дом Balenciaga включил российского артиста в черный список покупателей, но певец нашел способ приобрести вещи бренда. Во время своего недавнего выезда за границу он показывал, как разгуливает по улице с несколькими фирменными пакетами запретной для него дизайнерской одежды.

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