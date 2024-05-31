Данила Козловский выиграл суд у общественника Виталия Бородина

Суд вынес вердик по делу Козловского
Данила Козловский. Фото: АГН "Москва"
Артист обратился к своему обидчику в соцсетях

Суд удовлетворил иск актера Данила Козловского к общественному деятелю Виталию Бородину. Разбирательства начались после того, как глава Фонда против коррупции обвинил артиста в призывах к митингам и поддержке украинцев. 

Как сообщил Козловский, суд признал опубликованные в соцсетях Бородина сообщения об актере несоответствующими действительности. Общественника обязали удалить все заявления, в которых он порочит честь знаменитости, написать опровержение, а также выплатить денежную компенсацию за причиненный ущерб – один рубль.

Если Бородин откажется исполнять волю суда, то его ждет наказание в виде ограничения выезда за границу, а также ему нельзя будет проводить сделки с недвижимостью и любым другим имуществом, стоимость которого превышает один рубль. 

Козловский, комментируя вердикт, заявил, что в отношении него с помощью грязной лжи создают атмосферу ненависти. Но вопреки возникшим из-за этого трудностям, он продолжает жить в России и никуда уезжать не собирается. 

"Больно наблюдать, как быстро эта ложь распространяется в пространстве. Это буквально разрушает карьеры талантливых людей, коих в нашей стране, к счастью, много и которые продолжают в любых обстоятельствах работать, создавать и развивать культуру страны", – написал он.

От Бородина артист ждет положенной компенсации, поскольку, как отметил Козловский, при дефиците работы в сферах российского кино и театра "копейка рубль бережет". 

Источник: Telegram
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