Данила Козловский выиграл суд у общественника Виталия Бородина

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Суд удовлетворил иск актера Данила Козловского к общественному деятелю Виталию Бородину. Разбирательства начались после того, как глава Фонда против коррупции обвинил артиста в призывах к митингам и поддержке украинцев.
Как сообщил Козловский, суд признал опубликованные в соцсетях Бородина сообщения об актере несоответствующими действительности. Общественника обязали удалить все заявления, в которых он порочит честь знаменитости, написать опровержение, а также выплатить денежную компенсацию за причиненный ущерб – один рубль.
Если Бородин откажется исполнять волю суда, то его ждет наказание в виде ограничения выезда за границу, а также ему нельзя будет проводить сделки с недвижимостью и любым другим имуществом, стоимость которого превышает один рубль.
Козловский, комментируя вердикт, заявил, что в отношении него с помощью грязной лжи создают атмосферу ненависти. Но вопреки возникшим из-за этого трудностям, он продолжает жить в России и никуда уезжать не собирается.
"Больно наблюдать, как быстро эта ложь распространяется в пространстве. Это буквально разрушает карьеры талантливых людей, коих в нашей стране, к счастью, много и которые продолжают в любых обстоятельствах работать, создавать и развивать культуру страны", – написал он.
От Бородина артист ждет положенной компенсации, поскольку, как отметил Козловский, при дефиците работы в сферах российского кино и театра "копейка рубль бережет".
Страна готова к эскалации