Один продукт защитит женщин после 50 лет от переломов

Один продукт защитит женщин после 50 лет от переломов
Фото: www.unsplash.com
Получить травму в таком возрасте – большая беда

Как известно, мы – это то, что мы едим. Правильный подход к формированию домашнего меню способен заметно повысить качество жизни, укрепить здоровье и продлить молодость. Эксперты подсказали женщинам, разменявшим шестой десяток, какой продукт обязательно нужно регулярно употреблять, чтобы обезопасить себя от переломов.

Как известно, травма, полученная в почтенном возрасте, может привести к целому букету проблем, вплоть до ограничений в движении. Очень важно, чтобы кости оставались в тонусе и сохранялись целыми при получении травм. В этом вопросе женщинам может помочь чернослив.

Зарубежные ученые провели исследования, в результате которых пришли к выводу, что чернослив может способствовать сохранению костной ткани. Дело в том, что он богат полифенолами, которые обладают противовоспалительным действием. Достаточно употреблять порядка 50 граммов в день для того, чтобы укрепить здоровье.

Источник: Osteoporosis International ✓ Надежный источник

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