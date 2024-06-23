Врач ест один продукт каждый день и укрепляет здоровье

Врач ест один продукт каждый день и укрепляет здоровье
Фото: www.unsplash.com
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Эксперт дала дельный совет

Правильное питание – залог счастливой и долгой жизни. Если выработать полезные привычки и регулярно употреблять продукты, которые укрепляют организм, можно обеспечить себе крепкое здоровье и отличное настроение. Например, известный западный врач каждый день употребляет один продукт и отлично себя чувствует.

Невролог, доктор медицинских наук Лори Шнайдер посоветовала всем обратить внимание на съедобные грибы. Во-первых, они обладают приятным вкусом, так что порадуют даже гурманов. При этом огромная польза грибов давно доказана. В этих продуктах питания много белка и крайне важной для работы желудочно-кишечного тракта клетчатки.

Кроме того, в грибах очень мало калорий, так что их регулярное употребление не скажется на фигуре. В то же время продукт содержит большое количество питательных веществ и обладает противовоспалительными свойствами. Употребление грибов благотворно сказывается на работе организма, подчеркивает врач.

Источник: Unian.net ✓ Надежный источник

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