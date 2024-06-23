Один продукт заметно снижает уровень "плохого" холестерина

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При правильном подходе к организации питания можно обеспечить себе долгую, здоровую и счастливую жизнь. Крайне важно, чтобы ежедневный рацион содержал продукты, необходимые организму для работы. Например, один дешевый овощ может существенно помочь укрепить здоровье. Этот доступный продукт прекрасно справляется с "плохим" холестерином.
Речь идет о хорошо известном всем луке. Купить его на рынке или в магазине можно за сущие копейки. При этом лук зарекомендовал себя в борьбе с уровнем "плохого" холестерина.
Кроме того, в этом продукте содержится много полезных веществ, необходимых организму. В нем есть витамины, в частности группы B, эти вещества нужны для здоровья нервной системы и помогают справиться со стрессом. В луке также содержатся многие минералы: медь, марганец, калий и фосфор.
Более того, в 100 граммах лука всего 41 калория, что делает этот продукт не только полезным, но и диетическим. Лук можно добавлять в различные салаты, вторые блюда и супы.
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