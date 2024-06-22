Врач Лапувец посоветовал после 50 лет минимум три раза в неделю есть рыбу

В пожилом возрасте важно следить за питанием

Невозможно переоценить значимость того, что появляется в наших тарелках. Именно дневной рацион определяет, насколько крепким будет здоровье и как организм отреагирует на различные вызовы. В пожилом возрасте этот вопрос становится еще более актуальным. Известный врач-ортопед Михаил Лапувец указал на один продукт, который обязательно нужно регулярно есть после 50 лет.



Опытный эксперт подчеркнул, что в почтенном возрасте крайне важно обеспечить организм строительным материалом. Разумеется, речь идет о белке. Именно этот компонент необходим для того, чтобы пожилой человек хорошо себя чувствовал и оставался в строю.

Медик также добавил, что важно употреблять продукты, которые легко усваиваются. Так что наилучшим источником белка он назвал рыбу. Ее нужно есть не реже трех раз в неделю. Учитывая, что это достаточно дорогие продукты, можно отдать предпочтение таким бюджетным вариантам, как камбала, карп и треска.